شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل اليورو بالسوق الأسيوية يوم الخميس أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، قبل أن يتراجع قليلا بالسوق الأوروبية مع نشاط نسبي لعمليات تصحيح وجني أرباح ، حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي زادت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام.

ترجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0940$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0958 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0965$ الأعلى فى أسبوع.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 29 شهرا عند 1.0878$.

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أظهرت بيانات يومي الثلاثاء والأربعاء فى الولايات المتحدة ،ركود قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر ،للشهر الثاني على التوالي ،بأبطأ وتيرة فى نحو عقد من الزمان ،بالإضافة إلى تراجع الوظائف الجديدة فى القطاع الخاص الأمريكي خلال نفس الشهر.

جددت تلك البيانات الشكوك حيال سلامة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام ، وزادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام.

ويسعر التجار حاليا احتمالات قيام المركزي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه فى وقت لاحق من هذا الشهر عند 73% ،والنسبة مرشحة بقوة للزيادة فى حال جاءت بيانات غدا الجمعة عن الوظائف الأمريكية الجديدة فى القطاعات الغير زراعية بأقل من التوقعات فى أيلول/سبتمبر.