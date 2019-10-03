شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 26 من آيلول/سبتمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.0956 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0959، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0955، بينما حقق الأعلى له في أسبوع عند 1.0965.

هذا وتتطلع الأسواق عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.9 مقابل 54.3 في آب/أغسطس الماضي، ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.4 مقابل 50.6 في آب/أغسطس.

كما يترقب المستثمرين أيضا عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.6 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي، ومقابل 53.4 في آب/أغسطس، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح أيضا استقرار الاتساع عند 52.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 54.8.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 52.0 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 53.5 في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات المنطقة ككل صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد توضح تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 0.2% في تموز/يوليو الماضي.

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ويأتي ذلك بالتزامن الكشف عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر نمو 0.3% مقابل انكماش 0.6% في تموز/يوليو، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب المفوضية الأوروبية عن رغبة الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن الاتحاد سيناقش أي مقترحات جديدة من جانب بريطانيا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لما سيسفر عنه حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز والذي سيتحدث حيال السياسة النقدية في السلسلة المصرفية المركزية لمركز الاعتماد العالمي في العاصمة الأسبانية مدريد، وذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس كلمة تحت عنوان "مجلس الاستقرار المالي في 10 أعوام" في القمة المصرفية الأوروبية في بروكسل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنقضي في 28 من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 213 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 21 من الشهر الماضي ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,654 ألف طلب مقابل 1,650 ألف طلب.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.9 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل 50.7 في آب/أغسطس، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 55.1 مقابل 56.4 في آب/أغسطس.

ويذكر أن منظمة التجارة العالمية أصدرت أمس الأربعاء حكماً يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم على وارداتها من الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 7.5$ مليار سنوياً نظراً لدعم الاتحاد الأوروبي المالي غير القانوني لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، وتلي ذلك أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه سيتم فرض رسوماً جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي بحلول 18 من تشرين الأول/أكتوبر.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم لصدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 1.4% في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب أخر لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا والذي من المرتقب أن يتحدث عن الاقتصاد والسياسة النقدية في الحدث الذي يستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال في نيويورك.