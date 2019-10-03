أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 3-10-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 3-10-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 842 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 713.755 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 21 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 21 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 21 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، العامة لصناعة الورق-راكتا، جى بى اوتو، المتحدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العامة لمنتجات الخزف والصينى، ليسيكو مصر، مصر للألومنيوم.

كما تم إيقاف تداول، العربية للأسمنت، الحديد والصلب المصرية، الألومنيوم العربية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، المالية والصناعية المصرية، دايس للملابس الجاهزة، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، بنك الكويت الوطنى-مصر.

البورصة تخسر 842 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 842 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 713.755 مليار جنيه. البورصة تخسر 842 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 842 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 713.755 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 293.4 مليون ورقة مالية بقيمة 897.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.31%، والعرب على 7.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.06%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 644 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 14217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5314 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1396 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

عز الدخيلةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء إجبارى مختلط والمقدم من شركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بشراء عدد 89.9 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة مصانع العز للدرفلة بسعر نقدى 23.07 جنيه للسهم الواحد مقابل زيادة رأس مال الشركة مقدمة العرض، وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. عز الدخيلةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء إجبارى مختلط والمقدم من شركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بشراء عدد 89.9 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة مصانع العز للدرفلة بسعر نقدى 23.07 جنيه للسهم الواحد مقابل زيادة رأس مال الشركة مقدمة العرض، وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن إيداع نموذج الافصاح الخاص بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، والذى يتضمن الموافقة على أولا السير فى إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.

كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 1.336 مليار جنيه إلى 2.636 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه موزعة على عدد 13 مليون سهم على أساس القيمة العادلة البالغة 1176.85 جنيه للسهم وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل بواقع 100 جنيه للسهم ( قيمة اسمية ) مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم (علاوة إصدار).

ويأتى ذلك فى إطار عملية استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على عدد حتى 42 مليون سهم بنسبة 56 % من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح وعدد حتى 89898683 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم بواقع 10.09 دولار امريكى قيمة عادلة لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح 23.07 جنيه قيمة عادلة لسهم شركة مصانع العز للدرفلة.