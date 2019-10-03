شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم إعمار 3% بختام التعاملات بعد تسوية نزاع مشروع "آب تاون كايرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سهم شركة إعمار للتنمية، المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار، بنسبة 2.99% بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بحجم تداول بلغ 3 ملايين سهم بقيمة 9.4 مليون جنيه بعد تنفيذ 375 عملية.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن اتفاق التسوية يتضمن تنازل شركتى إعمار للتنمية والنصر للإسكان، محل النزاع عن دعويى التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي، وتقوم شركة "إعمار" بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التى أسفر عنها الرفع المساحى وأى خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقى مصاريف التحكيم التى على شركة النصر.

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وكانت شركة النصر قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولى للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "هضبة المقطم" وللمطالبة بتعويض مالي، كما رفعت شركة إعمار دعوى لعدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع فى الوقت المحدد، وفى مايو 2018، وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية مقابل سداد 100 مليون جنيه.