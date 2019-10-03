شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل الإمارات (TAKAFUL-EM) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم حركته الهابطة كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 1.30 درهم، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 1.35 درهم، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما نتوقع معه ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 1.20 درهم ثم 1 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة, شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.45 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.20 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.38 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط