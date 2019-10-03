شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 0.304 درهم، مصحوبا بتدني كميات التداول، وفي ظل استمرار تداول السهم اسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يعد مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 0.28 درهم كمستوى اول ثم 0.20 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.33 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.29 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.31 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط