شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 4.40 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية شهر يوليو من العام الحالي، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يتجه السهم لمستوى الدعم 4.30 درهم كمستوى اول ثم 4.05 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السم اسفل مستوى 4.7 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.305 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط