شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال جلسة امس الأربعاء، حيث تراجع بقوة ليغلق عند مستوى 0.321 درهم، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 0.325 درهم، مما يعد إشارة سلبية، كما تراجع السهم مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.315 درهم كمستوى اول ثم 0.30 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.33 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.315 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.325درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط