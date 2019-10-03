شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا سابقا لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.63 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.56 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.62 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.64 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط