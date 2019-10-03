شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.249 درهم، وذلك بعدما اقترب من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع اقتراب السهم من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما يعد مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.24 درهم كمستوى اول ثم 0.22 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط