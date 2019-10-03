شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 0.868 درهم, وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 0.85 درهم كمستوى اول ثم 0.80 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 0.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.85 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط