شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 16.16 درهم وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 16 ريال، الذي يشكل مستوى الدعم الحالي، وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 15.20 ريال.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.01 درهم وبين مستوى المقاومة هو 16.31 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط