شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 0.945 درهم، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق ما بين مستوى 0.94 ومستوى 0.96 درهم لثاني أسبوع على التوالي، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.94 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط