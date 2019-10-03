مصر تخفض سعر الغاز للصناعة إلى 5.50-6.00 دولارات للمليون وحدة حرارية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إن مصر خفضت سعر الغاز المحلي لمصانع الأسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية. وأضاف مدبولي في بيان أن الأسعار سيجري مراجعتها كل ستة أشهر. وتحدد السعر المحلي للغاز لصناعة الأسمنت عند ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفاضا من ثمانية دولارات، في حين انخفض السعر للصناعات المعدنية ومصانع السيراميك إلى 5.50 دولار من سبعة دولارات. وبدأت مصر ربط أسعار الطاقة بمستويات السوق الدولية في إطار إصلاحات لخفض الدعم يساندها صندوق النقد الدولي.

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