1.17 مليار تدعم مستفيدي سكني في سبتمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أودع صندوق التنمية العقارية 1.17 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2019.
وأوضح الصندوق أن 220.5 مليون ريال خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 952.9 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، مبينا أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم»، ومبادرة «القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة»، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية سبتمبر 2019، بلغت 8.108 مليارات ريال.
وأفاد بأن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيس في الخطط الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ إعلان التحول، مشيرا إلى إن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي «التمويل المدعوم» بلغ نحو 1.59 مليار ريال حتى الشهر الماضي، فيما جرى إيداع 6.51 مليارات ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة.
تفاصيل الدعم الشهري خلال 2019:
دعم عقود التمويل العقاري
سبتمبر 2019
- الإجمالي: 1.173 مليار ريال
- 220.5 مليونا لدعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 952.9 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
أغسطس 2019
- الإجمالي:773 مليون ريال
- 207 ملايين لدعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 566 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
يوليو 2019
- الإجمالي: 1026.4 مليونا
- 160.5 مليونا لدعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 865.9 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
يونيو 2019
- الإجمالي: 561 مليونا
- 153 مليونا لدعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 408 ملايين لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
مايو 2019
- الإجمالي: 863.8 مليون ريال
- 140.3 مليونا لدعم لأرباح عقود التمويل العقاري
- 723.5 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
أبريل 2019
- الإجمالي: 877.7 مليون ريال
- 143.5مليونا لدعم لأرباح عقود التمويل العقاري
- 734.2 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
مارس 2019
- الإجمالي:590 مليون ريال
- 90 مليونا لدعم لأرباح عقود التمويل العقاري
- 500 مليون لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
فبراير 2019
- الإجمالي: 593 مليون ريال
يناير 2019
- الإجمالي: 1500 مليون ريال.
الدعم حتى نهاية سبتمبر
- الإجمالي: 8.108 مليارات ريال
- 1.595 مليار لدعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 6.513 مليارات لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.