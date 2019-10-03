1.17 مليار تدعم مستفيدي سكني في سبتمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق التنمية العقارية 1.17 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2019.

وأوضح الصندوق أن 220.5 مليون ريال خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 952.9 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، مبينا أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم»، ومبادرة «القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة»، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية سبتمبر 2019، بلغت 8.108 مليارات ريال.

وأفاد بأن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيس في الخطط الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ إعلان التحول، مشيرا إلى إن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي «التمويل المدعوم» بلغ نحو 1.59 مليار ريال حتى الشهر الماضي، فيما جرى إيداع 6.51 مليارات ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة.

تفاصيل الدعم الشهري خلال 2019:

دعم عقود التمويل العقاري

سبتمبر 2019

الإجمالي: 1.173 مليار ريال

220.5 مليونا لدعم أرباح عقود التمويل العقاري

952.9 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

موزعة إلى:

أغسطس 2019

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الإجمالي:773 مليون ريال

207 ملايين لدعم أرباح عقود التمويل العقاري

566 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

موزعة إلى:

يوليو 2019

الإجمالي: 1026.4 مليونا

160.5 مليونا لدعم أرباح عقود التمويل العقاري

865.9 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

موزعة إلى:

يونيو 2019

الإجمالي: 561 مليونا

153 مليونا لدعم أرباح عقود التمويل العقاري

408 ملايين لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

موزعة إلى:

مايو 2019

الإجمالي: 863.8 مليون ريال

140.3 مليونا لدعم لأرباح عقود التمويل العقاري

723.5 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

تتوزع إلى:

أبريل 2019

الإجمالي: 877.7 مليون ريال

143.5مليونا لدعم لأرباح عقود التمويل العقاري

734.2 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

تتوزع إلى:

مارس 2019

الإجمالي:590 مليون ريال

90 مليونا لدعم لأرباح عقود التمويل العقاري

500 مليون لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

تتوزع إلى:

فبراير 2019

الإجمالي: 593 مليون ريال

يناير 2019

الإجمالي: 1500 مليون ريال.

الدعم حتى نهاية سبتمبر

الإجمالي: 8.108 مليارات ريال

1.595 مليار لدعم أرباح عقود التمويل العقاري

6.513 مليارات لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

يتوزع إلى: