الصناعات العسكرية تعرف مصنعين بآليات التراخيص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

عرضت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ورشة عمل في جدة أمس على عدد من المصنعين المحليين والمهتمين بمجالات الصناعات العسكرية وتطويرها، استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، إضافة إلى العناصر الرئيسة لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحقيق الأولويات الوطنية.

وحظيت ورشة «استراتيجية قطاع الصناعات وبرنامج المشاركة الصناعية والتراخيص الصناعية العسكرية» بتفاعل من المشاركين والحضور من المصنعين المحليين والمهتمين بقطاع الصناعات العسكرية بشكل عام، حيث تم استعراض آليات إصدار تراخيص الصناعة العسكرية وأنواعها الرئيسة التي تخول مزاولة النشاط في المملكة، وهي تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

وقدم نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني عرضا مرئيا عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية وأبرز مهامها بالإضافة إلى استعراض استراتيجية ونهج الهيئة في مجال قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتعريفا ببرنامج المشاركة الصناعية وآليات وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها.

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وأوضح الميمني أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية لترسيخ حضورها في المشهد المحلي، وإبراز الدور الذي تضطلع به في تنمية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف «نتطلع إلى الالتقاء مع أصحاب الأعمال والشركات والخبراء والمهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الوطني، وتعريفهم بخطط الهيئة، وأهدافها طويلة وقصيرة المدى، بما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي، ودعم جهود تنمية الكفاءات المحلية، وبحث أفضل السبل لتوطين وتحفيز الصناعات العسكرية بشكل عام».

تراخيص الأنشطة العسكرية

3 أنواع رئيسة للتراخيص

تراخيص التصنيع العسكري تراخيص تقديم الخدمات العسكرية تراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية