العمل تتفق مع «سكني» لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الإسكان ماجد الحقيل بمقر وزارة الإسكان بالرياض اتفاقية تعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج «سكني»، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة العمل، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

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وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج والوزارة لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة لتملك المسكن الأول، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال بدعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال وإلغاء الرسوم الإدارية عبر13 مصرفا ومؤسسة تمويلية توجد في معرض سكني الذي يقام داخل مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني»، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي «العمل» بخصومات حصرية.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبي الوزارة، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.

أبرز ما تضمنته الاتفاقية: