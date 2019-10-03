شكرا لقرائتكم خبر عن معهد اقتصادى بلجيكى: منطقة اليورو ليست على ما يرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير اجراه معهد البحوث الإقتصادية والإجتماعية البلجيكى (IRES)، اليوم الخميس، إنه على الرغم من خلق فرص عمل قوية وضعف التضخم، إلا انه لا يزال الاقتصاد البلجيكى ينمو ببطء.
وأشار المعهد ، الى أن نمو الاقتصاد العالمى آخذ فى الانخفاض، ونمو منطقة اليورو لا يسير على ما يرام، وتغيب التوقعات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والنزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة، كما تدهورت ثقة المستهلك فى الشركات البلجيكية بشكل حاد منذ بداية العام ، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك العام بنسبة 1.6% فى عام 2019 و 1.5% فى عام 2020.
وقال المعهد ،أن الموازنة الحكومية قد تشهد عجز بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019 و 1.7% فى عام 2020.
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