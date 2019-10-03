شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنذر 3 شركات بإيقاف التعامل بسبب عدم إرسالها القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التعامل على أسهم 3 شركات وهى أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، جولدن بيراميدز بلازا، وذلك فى حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، اعتباراً من جلسة تداول يوم 14 أكتوبر الجارى.

وبررت البورصة، قرارها بأنه يأتى وفقاً لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والوارد بها: "يتم إيقاف التعامل على الأوراق المالية المقيدة بعد مضى 45 يوماً كحد اقصى من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة".

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كما سيتم استمرار إيقاف التعامل على 3 شركات وهى جلاكسو سميثكلاين، نايل سيتى للاستثمار، سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، فى حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية (المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019.