شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزارة التخطيط توضح خطوات تسجيل الموردين عبر بوابة المشتريات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو جراف يوضح خطوات الحصول على خدمة تسجيل الموردين عبر بوابة المشتريات الحكومية والتي تقدمها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتقدم البوابة وفقًا لفيديو وزارة التخطيط عدد من الخدمات الالكترونية في مجال العمليات الشرائية الحكومية حيث تناول الفيديو خدمة تسجيل الموردين والتي يتم الحصول عليها من خلال الدخول على الرابط الخاص ببوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg ومنها يتم اختيار تبويب أشخاص ثم بوابة المشتريات الحكومية ثم تسجيل مورد ليقوم الموردين بملء استمارة البيانات الخاصة بهم وبشركاتهم.

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وتضم بوابة المشتريات الحكومية عدد من الخدمات الأخرى والتي تتمثل أبرزها في خدمة تسجيل المنتجات المحلية وخدمة التقييم اللاحق للموردين وتأتي تلك الخدمات في إطار خطة الدولة نحو ميكنة الخدمات للتيسير على المواطنين الحصول عليها.

وتتضمن بوابة التعاقدات اخر العمليات التي تم إجرائها فضلاً عن قائمة بالموردين المحظورين ويمكن من خلالها الحصول علي القرارات والقوانين حول المشتريات والتعاقدات العامة كما يستطيع المواطن الإحاطة بالتعاقدات التي يمكن التعاقد عليها أو التي يجري البت فيها أو التي تم إصدار أمر توريد لها.