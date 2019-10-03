طموح وجدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مك عبر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال زيارته عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة حائل، عن سعادته بالأفكار الإبداعية التي يقدمها شباب وشابات الوطن، وقال «طموح عال ورغبة جادة لمستها لديهم وعزم على تحقيق النجاح، وسنكون محفزين وممكنين لهم، وأدعو الله أن يوفقهم لتحقيق أحلامهم وآمالهم وتطلعاتهم للمساهمة في بناء وتنمية هذا الوطن الغالي».



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