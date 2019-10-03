القصبي: نظام الامتياز التجاري قريبا وتأسيس الشركات الكترونيا خلال 30 دقيقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حائل

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن نظام الامتياز التجاري سيصدر قريبا، حيث سيدعم رواد ورائدات الأعمال في تنمية أعمالهم.

وأوضح القصبي خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر المفتوح «محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة حائل» أن الوزارة عملت على تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة الأعمال، مبينا أن بدء العمل التجاري في المملكة أصبح الكترونيا بالكامل، كما أن تأسيس الشركات يستغرق 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى أن الوزارة أطلقت خدمة توثيق العقود وتعديل قرارات الشركاء الكترونيا.

تمكين وتحفيز

وقال القصبي إن دور الجهات الحكومية هو التمكين والتحفيز والتبسيط لرواد الأعمال، عن طريق سهولة الإجراءات والتراخيص، مضيفا لدينا كافة الاشتراطات ونعمل على مراجعتها لكي تكون محفزة وسهلة، مبينا أن الكيانات الجديدة التي أنشئت ومنها الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية وغيرها من الكيانات دورها الرئيس تمكين القطاع الخاص وجعل رحلة التجارة سهلة وميسرة.

تذليل العقبات

وأضاف أننا عملنا مع مجلس الغرف السعودية على تشكيل فريق عمل لمراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحسين بيئة الأعمال، موضحا أن تعيين سيدات أعمال في مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية من الحلول الفاعلة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه سيدات الأعمال، مشيرا إلى أهمية استحداث برنامج ينمي السياحة بمنطقة حائل، لما لديها من مقومات سياحية تحت مظلة غرفة حائل.

100 حاضنة

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من جهته قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد: لدينا اليوم 100 حاضنة أعمال على مستوى المملكة، وحاضنة صناعية متخصصة في تحلية المياه، وسنعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة لفتح حاضنات متخصصة في الصناعة.

26 % منشآت صغيرة

وأضاف أنه تم رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية لتصل إلى نحو 26%، مؤكدا أن هدف الهيئة هو مساعدة المنشآت على النمو والقدرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي من خلال ثلاثة أدوار رئيسة، لافتا إلى سعي الهيئة لتعزيز استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منصة فرص، وذلك من خلال التشارك بين منشآت وبين الجهات الحكومية المعنية.

حل 400 معوق

فيما أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن المؤتمرات الوزارية إحدى المبادرات الناجحة في خطة تحفيز القطاع الخاص، حيث تم حتى اليوم عقد 11 مؤتمرا وزاريا، بحضور 7 وزراء و10 من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، مؤكدا أن المؤتمرات الوزارية خرجت بعدد من التوصيات، وقد تم رفعها للجهات الحكومية، ومنها لجنة تيسير الأعمال، وتم على إثرها حل أكثر من 400 معوق، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والاستثمار على تشكيل فريق عمل من مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية للعمل على عدة محاور رئيسة داعمة لنمو القطاع الخاص.

تجمعات صناعية غذائية

من جهة أخرى أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس غرفة حائل عبدالله العديم أن القطاع الخاص في حائل حقق نموا إيجابيا في أغلب الأنشطة الاقتصادية، كما عززت القرارات والأنظمة التي أصدرت في الآونة الأخيرة تنويع قاعدة الاقتصاد بالمنطقة. وأضاف: نعمل في غرفة حائل على إطلاق مبادرة تهدف لخلق تجمعات صناعية غذائية، للاستفادة من المزايا التنافسية لمنطقة حائل في المجال الزراعي، كما ستسهم هذه المبادرة في توظيف الكوادر الوطنية بمنطقة حائل.

مؤشرات اقتصادية عن حائل