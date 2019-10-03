430 مليونا رسوم حكومية استردتها منشآت صغيرة ومتوسطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد أن المنطقة تشهد باكورة المشاريع الإنتاجية المتنوعة لشباب وفتيات المنطقة التي تترجم أهداف رؤية المملكة 2030، منوها بالأفكار والمبادرات والنجاحات التي حققها شباب وفتيات حائل، متطلعا للمزيد من الأفكار الإبداعية خلال العام المقبل.

جاء ذلك عقب رعايته مساء أمس الأول ملتقى بيبان في نسخته السابعة، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تحت عنوان «للطموح فكرة وللنجاح بيبان»، بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد، ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» الدكتور ماجد القصبي، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ، ومحافظ منشآت المهندس صالح الرشيد.

وأطلق أمير منطقة حائل خلال الحفل اسم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على أحد شوارع وطرق حائل تقديرا لإسهاماته في تنمية وتطوير المنطقة خلال عشرين عاما.

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من جهته أوضح الرشيد أن منشآت عملت خلال الفترة الماضية على العديد من المبادرات والبرامج لتطوير القطاع، حيث أطلقت برنامج «استرداد» لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على استرداد الرسوم الحكومية لتقليل الأعباء المالية عليها ورفع معدل بقائها في السوق، حيث بلغ حجم المبالغ المستردة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 430 مليون ريال حتى الآن، منها 113 شركة مستفيدة في منطقة حائل، وبمبالغ مستردة بلغت نحو 10 ملايين ريال.

وقال «أطلقت منشآت مبادرة الإقراض غير المباشر، سعيا منها لتوفير حلول مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال شركات الإقراض غير البنكية، فيما بلغ حجم المبالغ المقدمة للشركات من خلال المبادرة أكثر من مليار ريال منذ إطلاقها، إضافة إلى إصدار كفالات بمبلغ يصل إلى أكثر من 589 مليون ريال لمنتج رأس المال العامل في برنامج كفالة خلال العام الحالي، والذي يهدف إلى تقديم كفالات مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمام البنوك وشركات التمويل ليتسنى لهم الحصول على التمويل اللازم».

وأكد أن منطقة حائل تعد من أهم المناطق التنموية في المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 13,842 منشأة بنسبة 99.89% من إجمالي المنشآت، لذلك عملت منشآت على عدة برامج لخدمة المنطقة، منها إطلاق برنامج تسريع منظومة ريادة الأعمال، مبينا أنه من المقرر أن تطبق منشآت البرامج المتكاملة لبناء القدرات في منطقة حائل في الربع الأول من العام المقبل.

ملتقى بيبان