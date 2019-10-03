شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% خاسراً 63.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7921.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.03% رابحاً 1.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3776.37 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 111.6 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 48 شركة، فيما تراجعت 134 شركة. Advertisements وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.35%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.85%. وجاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.90%، ثم الدريس بنسبة 4.69%، ثم سلامة بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.20% ثم سبكيم العالمية بنسبة 4.95%، ثم أسمنت السعودية بنسبة 3.34%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.