شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 842 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 713.755 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 293.4 مليون ورقة مالية بقيمة 897.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.31%، والعرب على 7.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.06%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 644 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه.

Advertisements

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 14217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5314 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1396 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.