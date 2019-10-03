شكرا لقرائتكم خبر عن فولكس فاجن الألمانية تستثمر 375 مليون دولار فى البرازيل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، استثمار نحو 375 مليون دولار بحلول نهاية العام المقبل 2020 فى مصنعها الموجود بالبرازيل، حسبما قالت صحيفة "ملينيو" المكسيكية.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية إنتاج الاجزاء وتجميع وتوزيع الشاحنات من خلال مصنعها بالبرازيل "ريسيندى" الموجود فى ولاية ريو دى جانيرو.

وأشارت الصحيفة إلى أن من المجالات المنتظر أن يتم استثمار هذه الأموال فيها هو تطوير سيارة يجرى تصنيعها فى الشركة البرازيلية ليتم إنتاج أول موديل برازيلى من فولكس فاجن يستند إلى منصة الإنتاج الجديدة المعروفة باسم MQB.

وقال روبرتو كورتيس، رئيس شركة فولكس فاجن "سنقوم بخطوة جديدة لادخال الشاحنات الكهربائية للبرازيل، خاصة وأنه يتم استخدام هذه المنصة فى أوروبا منذ فترة طويلة وهى توفر فى تكاليف تطوير السيارات وتسهل خطوات فى إنتاجها".

Advertisements

وأكد كورتيس انه سيتم تصدير السيارة الجديدة من المصنع البرازيلى إلى بلدان أمريكا اللاتينية وأسواق آخرى، مشيرا إلى أن هذه السيارة ستوفر فى الاستهلاك ما بين 50 و70% مقارنة بمثيلتها المتوفرة حاليا والتى تعمل بالديزل.

ويذكر أن إجمالى مبالغ الاستثمارات التى أعدتها فولكس فاجن للبرازيل تمتد على مدار أربعة سنوات وكانت الشركة قد وضعت فى حسابها ضخ هذه الاستثمارات اعتبارا من 2016.