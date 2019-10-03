شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين هامشياً بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1512.55 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والسياحة والخدمات والبنوك التجارية. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.2 مليون سهم بقيمة 775.5 ألف دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 9.51% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 8%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 8.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.50%. كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.63% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.10%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 9.86% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.11%.

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