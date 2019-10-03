تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسراً 0.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5635.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6118.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحاً 0.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4697.04 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 90.8 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون دينار كويتى عبر 4914 صفقة.
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.54%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%.
وجاء سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 31.82%، تليه شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 18.64%، ثم شركة صكوك القابضة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المصالح العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.89% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 6.33%، ثم المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 6.30%.
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