شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.61% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% رابحًا 16.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2761.02 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاعى العقارات والاستثمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 80 مليون سهم محققة ما قيمته 87.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1754 صفقة لـ33 سهمًا، وارتفع 17 سهمًا، وانخفض 13 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.72%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.98%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.84%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.48%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.41%.