شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: أدنوك الإماراتية تعرض شحنة غاز مسال للتحميل فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر تجارى اليوم الخميس، إن شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) عرضت شحنة غاز طبيعى مسال للتحميل من منشأتها فى جزيرة داس فى نوفمبر. وأضاف المصدر، إن الشحنة معروضة على أساس التسليم فى ميناء وصول محدد، وقال مصدر آخر إن العطاء يُغلق فى الرابع من أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: أدنوك الإماراتية تعرض شحنة غاز مسال للتحميل فى نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.