شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 697 القادمة من إسطنبول، اشتبه رئيس الوردية فى الراكب م . س . م مصرى الجنسية قادم من تركيا حيث بدا عليه علامات القلق والإرتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 2 كيس بهما كمية من المشغولات الفضية بوزن 4.45 كيلو جرام مخبأة بحقائبة بين طيات الملابس.

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وبلغت قيمه المضبوطات 66 ألف و750 جنيه .

وقرر محمود فرغلى مدير عام مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 43 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.