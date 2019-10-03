شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: التحول الرقمى فى التعاملات المالية يوفر 94 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، ان القانون يعمل علي ضم قطاعات كثيرة للقطاع المصرفي، وذلك فى إطار بنحاول ضم قطاع كبير من غير المنضمين للقطاع المصرفى من خلال تفعيل نظم التعاملات الرقمية واستخدام التقنيات الحديثة.

Advertisements

وأشار حسين خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع قانون البنوك الجديد الي ان نسبة المستخدمين لمحافظ الإلكترونية 33٪ فقط، موضحا ان التحول الرقمي في التعاملات المالية يساهم بصورة كبيرة في خفض معدلات التضخم، حيث انه يوفر على الدولة ما يوازي 94 مليار جنيه سنويا، وهو ما يؤكد ضرورة التحول الرقمي وهو ما تناوله مشروع القانون الجديد.