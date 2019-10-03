شكرا لقرائتكم خبر عن "بترول أبوظبي" تحدد سعر خام مربان فى سبتمبر عند 65.2 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الخميس، إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في سبتمبر عند 65.20 دولار للبرميل، ارتفاعا من 62.30 دولار في الشهر السابق. وفيما يلي جدول بأحدث أسعار البيع الرسمية بالدولار للبرميل.

وفيما يلي جدول بأحدث أسعار البيع الرسمية بالدولار للبرميل. سبتمبر أغسطس التغير

سبتمبر أغسطس التغير مربان 65.20 62.30 2.90 Advertisements أم اللولو 65.40 62.40 3.00 داس 64.60 61.75 2.85 زاكوم العلوي 63.65 61.10 2.55

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