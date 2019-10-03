شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: بمقدور روسيا زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن بافيل سوروكين ،نائب وزير الطاقة قوله اليوم الخميس، إن روسيا تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا ، وبحسب ما ذكرت " رويترز " أن سوروكين قال أن بمقدور روسيا البدء في استغلال هذه الطاقة في غضون ثلاثة أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: بمقدور روسيا زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.