شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيراميك: خفض الغاز لـ 5.5 دولار يزيد من تنافسية الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، إن قرار إعادة النظر فى تسعير الغاز لمصانع قطاع السيراميك، طال انتظاره، رغم أننا فى حاجة إلى نظرة أخرى للأسعار، إلا أنه قرار جيد وفى محله، وبمثابة طوق ينقذ صناعة السيراميك ويزيد من تنافسية الصادرات".

وأضاف عفيفى لـ"الخليج 365"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعة الوطنية لكونها أحد أهم وسائل التنمية وتوفير الوظائف فى البلاد، انعكست وظهرت فى صورة هذا القرار، الذى يخفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 5.5 دولار بدلا من 7 دولارات.

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وأشار إلي أن الشعبة مستمرة في فتح قنوات الحوار البناء مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية للحفاظ علي صناعة السيراميك وتحقق قيمة مضافة كبيرة للصادرات وللاقتصاد وللمجتمع خاصة أنها توفر مئات الآلاف من فرص العمل الكريمة للشباب.

وأكد شريف عفيفي إن القرار يعد خطوة جيدة وبمثابة تجاوب من الحكومة لحل مشاكل صناعة السيراميك تحقيقا للصالح العام ويحافظ علي صناعة السيراميك التي تمر بفترة صعبة للغاية.