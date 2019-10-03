الاقتصاد

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربى الخفيف لآسيا فى نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية فى بيان اليوم الخميس، إنها رفعت سعر البيع الرسمى لخامها العربى الخفيف إلى آسيا فى نوفمبر إلى علاوة قدرها ثلاثة دولارات فوق متوسط خامى عمان ودبى، بارتفاع 70 سنتا للبرميل عن أكتوبر.

وخفضت أرامكو سعر بيعها الرسمى للخام العربى الخفيف إلى شمال غرب أوروبا إلى خصم 2.85 دولار للبرميل فوق سعر تسوية برنت فى بورصة انتركونتننتال، بتراجع قدره 1.60 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

وأبقت الشركة سعر البيع الرسمى لخامها العربى الخفيف إلى الولايات المتحدة فى نوفمبر عند علاوة قدرها 2.95 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالى الكبريت، دون تغيير عن أكتوبر .

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