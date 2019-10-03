شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأدنى له في شهرين وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى له في شهر، متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للتوترات التجارية العالمية والقلق حيال وهن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 04:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.70% لتتداول عند مستويات 52.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.47$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.64$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.33% لتتداول عند 57.73$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.54$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 57.69$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 99.04 مقارنة بالافتتاحية عند 99.03، مع العلم، أن المؤشر اختتمت تداولات الأمس عند 99.02.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنقضي في 28 من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 213 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 21 من الشهر الماضي ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,654 ألف طلب مقابل 1,650 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.9 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل 50.7 في آب/أغسطس، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 55.1 مقابل 56.4 في آب/أغسطس، ومع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 1.4% في تموز/يوليو.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع الفائض إلى 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 27 من أيلول/سبتمبر مقابل 2.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.0 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 422.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أمس الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضتت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت بيان وزارة النفط العراقية بأن صادرات النفطية للعراق تراجعت خلال أيلول/سبتمبر إلى نحو 3,576 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 3,603 ألف برميل يومياً في آب/أغسطس، وأفاد البيان آنذاك بأن متوسط سعر البيع خلال الشهر الماضي بلغ نحو 59.149$ للبرميل وأن إجمالي الإيرادات النفطية بلغت 6,345$ مليون في أيلول/سبتمبر.

كما تابعا أيضا الثلاثاء أعرب مدير مؤسسة النفط الوطنية في نيجيريا ميلي كولو كياري عن كون بلاده ستخفض إنتاجها النفطي التزاماً باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى آذار/مارس المقبل، وذلك مع أفادته بأن إنتاج نيجيريا من النفط الخام والمكثفات في الشهر الماضي تراوح ما بين 2.1 و2.2 مليون برميل يومياً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة له مع برنامج "60 دقيقة" تم بثها الأحد الماضي على قناة سي-بي-أس، بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى "أرقام مرتفعة لا يمكن تصورها" في حالة عدم اجتماع العالم لردع إيران، مع أفادته بأنه يفضل التوصل لحل سياسي على الحل العسكري، ومضيفاً بأن هجمات 14 من أيلول/سبتمبر على منشآت المملكة العربية السعودية كان عمل حربي من جانب إيران.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 6 منصات إلى إجمالي 713 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 27 من أيلول/سبتمبر، لتعكس بذلك سادس تراجع أسبوعي لها على التوالي، وموضحة أقل عدد للمنصات العاملة منذ أيار/مايو من عام 2017، وقد تراجعت بذلك المنصات خلال هذا الشهر بواقع 29 منصة وخلال الربع الفصلي الجاري بواقع 80 منصة لتعكس أكبر تراجع ربع فصلي منذ الربع الأول من عام 2016.