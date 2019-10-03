شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يسجل ادنى مستوى في شهر -تحليل صباحي- 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه كما اشرنا في تقريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 2744 نقطة، مخترقا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 2720 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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