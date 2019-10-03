شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع القلق حيال التوترات التجارية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس لتحلق بنظيرتها الأمريكية عقب إصدر منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء حكماً يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 7.5$ مليار سنوياً نظراً لدعم الاتحاد المالي غير القانوني لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات وجاء ذلك بالتزامن مع تنامي قلق الأسواق حيال تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.

هذا وقد أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه سيتم فرض رسوماً جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي بحلول الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي جدد مخاوف الأسواق حيال التوترات التجارية العالمية، ويأتي ذلك بالتزامن مع التطلع لجولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم على مستوى رفيع بحلول العاشر والحادي عشر من هذا الشهر في واشنطن لحلحلة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 5.93 مليار دولار استرالي مقابل 7.25 مليار دولار استرالي في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 6.00 مليون دولار استرالي، ونود الإشارة، لكون نبض التداول يتغيب اليوم عن كل من مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية هناك.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.98% ليخسر 31.61 نقطة ويصل إلى المستوى 1,564.68، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.02% ليخسر هو الأخر 440.67 نقطة ويصل إلى المستوى 21,337.94.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.61% ليخسر 160.08 نقطة ويصل إلى المستوى 25,882.61، كما انخفض مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 1.13% ليخسر هو الأخر 123.78 نقطة ويصل إلى المستوى 10,827.86، وصولاً إلى مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا والذي انخفض 2.03% ليخسر 135.04 نقطة ويصل إلى المستوى 6,504.90.