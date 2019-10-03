شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يواصل انخفاضه بثبات - تحليل صباحي - 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) آخر جلساته على انخفاض جديد ، ليكون بذلك الانخفاض الخامس على التوالي ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.67% بما يعادل -41.45 نقطة ، ونلاحظ مع ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
وتستمر توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6274.04 ، ليستهدف مستوى الدعم 6081.83 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6081.83 ومستوى المقاومة 6274.04 .
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