شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.85% بما يعادل -68.28 نقطة ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 8202.49 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر ، وبشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي .

لهذا تشير توقعاتنا بانخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات المقاومة 8202.49 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7919.16 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,919.16 ومستوى المقاومة 8202.49 .