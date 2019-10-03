شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري الاسترالي يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 5.93 مليار دولار استرالي مقابل ما قيمته 7.25 مليار دولار استرالي والتي عدلت من ما قيمته 7.27 مليار دولار استرالي في تموز/يوليو الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 6.00 مليون دولار استرالي.

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