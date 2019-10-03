شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل أسوأ بداية فصلية منذ الأزمة المالية العالمية..و"الداو جونز" يهبط بحوالي 500 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الذي يعد أول جلسة في الربع السنوي الرابع وسجلت أسوأ بداية فصلية منذ عام 2009 (الأزمة المالية العالمية)، وذلك نتيجة التكهنات باحتمالية وقوع الاقتصاد الأكبر في العالم تحت وطأة الركود.



وتعززت هذه التكهنات عقب صدور بيانات أشارت إلى إضافة القطاع الخاص الأمريكي 135 ألف وظيفة في الشهر الماضي دون التوقعات بإضافة 140 ألف وظيفة.



جاء ذلك بعد بيانات نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي الذي انخفض إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2009.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الاحتياطي الاتحادي وسياسته النقدية هما السبب وراء هذا التراجع والضعف في البيانات بالتزامن مع قوة الدولار.



ونفى عضو الاحتياطي الاتحادي "جون ويليامز" أن تكون البيانات الضعيفة الصادرة إشارة إلى ركود وشيك مشددا على أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بنسبة 2%، كما أن سوق العمل لا يزال قوياً.

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من ناحية أخرى، منحت منظمة التجارة العالمية الضوء الاخضر للولايات المتحدة برض رسوم جمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار نتيجة دعم بروكيل غير العادل لـ"إيرباص" على حساب "بوينج".



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 1.8% وأغلق عند 52.64 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.4 دولار وأقل سعر عند 52.1 دولار.



وتراجع "برنت" 2% إلى 57.69 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.5 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 1.8% (ما يعادل 494 نقطة) إلى 26078 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26438 نقطة وأقل مستوى عند 25974 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 123 نقطة) إلى 7785 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7852 نقطة وأقل مستوى عند 7744 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.8% (ما يعادل 52 نقطة) إلى 2887 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2924 نقطة وأقل مستوى عند 2874 نقطة.