شكرا لقرائتكم خبر عن إثيريوم تستقر وسط أنباء إيجابية بشأن العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت "إثيريوم" خلال تعاملات اليوم بشكل إيجابي وسط تباين في أداء العملات الرقمية على الرغم من ورود أنباء تتعلق بتداولات هذا النوع من الأصول.



ومن بين تلك الأنباء إعلان "إيكيا" السويدية لمتاجر الأثاث والتجزئة إتاحة دفع المستهلكين مقابل مشترياتهم بالإثيريوم في بعض المناطق بشكل تجريبي.



من ناحية أخرى، توقعت "ماكافي" أن تتسبب ندرة وجود "بتكوين" في ارتفاع سعرها إلى مليون دولار خلال العام المقبل.

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يأتي ذلك على الرغم من أن عام 2020 سوف يشهد طرح شركة "فيسبوك" لعملتها الرقمية "ليبرا" التي أثارت الجدل والقلق حيال النظام المالي العالمي.



وأكد مصرفيون أمريكيون على أن "ليبرا" يمكن استغلالها في أنشطة غير قانونية بالإضافة إلى مخاطرها وأضرارها على النظام النقدي.



وعلى صعيد التتعاملات، استقرت الإثيريوم بحلول الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" عند 178 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 179.4 دولار وأقل سعر عند 174.3 دولار.



ولا تزال الإثيريوم تواجه مقاومة شديدة قرب مستوى 180 دولارا الذي تعجز حتى الآن عن اختراقه.