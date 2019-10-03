إندبندنت: دبي الوجهة الأفضل للتسوق عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت صحيفة «إندبندنت» السنغافورية، مدينة دبي في صدارة القائمة التي أعدتها للوجهات العالمية الأفضل للتسوق، حيث أشارت في تقريرها إلى أنها تعد مدينة التسوق الأولى بلا منازع في العالم، وأنها رسخت مكانتها كأفضل مدن التسوق الفاخر عالمياً، وأن دبي مول يعتبر المقصد الأول لعشاق التسوق بما يوفره من تنوع لا مثيل له في أي مكان آخر حول العالم، وأنه يضم أكثر من 1000 متجر تجزئة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن التسوق في دبي يعد تجربة لا مثيل لها، حيث يمكن للمتسوقين شراء أغراضهم وطلب توصيلها إلى فنادقهم. وأشارت إلى أن تجربة التسوق بدبي لا تقتصر على المراكز التجارية الفاخرة؛ بل تشمل أيضاً أسواقها القديمة التي تتوفر فيها كل السلع والمنتجات، بما في ذلك الذهب والأقمشة والتوابل والسجاد وغيرها، مؤكدة أن سوق الذهب في دبي يعتبره كثيرون الأفضل عالمياً لشراء الذهب.

وضمت القائمة التي أصدرتها الصحيفة 5 مدن فقط تصدرتها دبي وتلتها نيويورك وميلانو وسنغافورة وسيؤول.

وأردف التقرير أن هناك الكثير من المعالم تجب زيارتها، مثل مول الإمارات الذي يضم أنشطة ترفيهية متنوعة بما فيها أول وأكبر منتجع داخلي للتزلج على مستوى المنطقة، إضافة إلى حي دبي للتصميم الذي يعد منارة رائدة لعشاق الابتكار ورواد الأعمال.