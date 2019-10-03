شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور.. البورى بـ30 جنيها والجمبرى ينخفض 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 3-10-2019 انخفاض فى أسعار الجمبرى 10 جنيهات، مع استقرارا جميع الأصناف طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

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وتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 30-38 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 22-28جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى ما بين 30 – 90 جنيها، كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسى 50-60 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، وسعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو، وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 200 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وانخفضت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها، بينما كانت تتراوح بين 95-460 جنيها.