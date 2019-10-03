شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص بالإمارات يوفر 40 ألف وظيفة جديدة خلال الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد الوظائف الجديدة، التى وفرها القطاع الخاص خلال الربع الثانى من 2019 نحو 40 ألف وظيفة "لا تشمل الوظائف فى المناطق الحرة" فى مؤشر على تواصل النشاط فى سوق العمل بدعم من التطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد الوطنى.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كان الاقتصاد الوطنى الإماراتى، حقق نموا على أساس سنوى بنسبة 2.2 ٪فى الربع الثانى من العام الجارى بالأسعار الثابتة، وذلك بحسب التقديرات التى أصدرها مصرف الإمارات المركزى.

وظهر جليا تواصل القطاع الخاص فى توفير فرص عمل جديدة على زيادة إجمالى عدد العاملين فى القطاع الخاص إلى 5.1 مليون عامل خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة مع 5.06 مليون عامل فى الربع الأول من العام ذاته.

وكان عدد الوظائف الجديدة التى أضافها سوق العمل فى الدولة طيلة العام 2018 بلغ نحو 137 ألف وظيفة وفق احصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين والتى جاءت ضمن تقارير المراجعة التى يصدرها مصرف الإمارات المركزى.

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واستنادا إلى الأرقام التى جرى توثيقها فقد أسهم النشاط الاقتصادى منذ بداية العام الجارى فى زيادة التوظيف فى القطاع الخاص بنسبة 1 ٪فى الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1 ٪فى الربع السابق.

وجاء الارتفاع فى معدل التوظيف خلال الربع الثانى من عام 2019 كنتيجة للارتفاع المسجل فى قطاع العقارات وفى القطاعات الأخرى، والتى تشمل الزراعة والتعدين والفنادق والمطاعم والوساطة المالية والتعليم والصحة.

فقد ارتفع قطاع العقارات والقطاعات الأخرى على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2019 بنحو 5% و8.2% مقارنة مع 4.4% و4.9% على التوالى فى الربع الأول من العام ذاته.

وساهم النشاط فى قطاعى البناء والعقارات والبناء فى زيادة قيمة التسهيلات المالية المقدمة لهمها من قبل الجهاز المصرفى الإماراتى والذى ارتفع على أساس سنوى بنسبة 9.7 ٪فى نهاية الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بزيادة قدرها 7.6 ٪فى الربع السابق .يشار إلى أن قطاعى البناء والعقارات يستوعبان نحو 45.7 ٪من القوى العاملة فى دولة الإمارات.