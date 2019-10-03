شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينظم بعثة تجارية للسنغال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية في الفترة من 25إلى 29 نوفمبر المقبل بعثة تجارية للسنغال، تستهدف استكمال خطة المجلس التسويقية للنهوض بصادرات القطاع، والتي بدأت ببعثة تجارية لتانزانيا ورواندا يونيو الماضي، بالإضافة إلى استقدام 56 مشتري دولي علي هامش معرض HATS EGYPT سبتمبر الماضي.

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وكشف المجلس في بيان له، أن البعثة سيتخللها عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها بالسوق السنغالي، بالإضافة إلى عقد زيارات ميدانية لأسواق المنتجات الهندسية، فيما أشار المجلس إلى أنه سيوفر مترجميين للغة الفرنسية للشركات المصرية لتيسير عملية التفاوض.

وأكد المجلس، أن "السنغال" سوق مهم ومركز حيوي لنفاذ الصادرات الهندسية لدول غرب إفريقيا، مشيراً إلى أن البعثة تستهدف 7 قطاعات هي " الأجهزة المنزلية - الصناعات الكهربائية والإلكترونية - الطلبمات والمراجل والمحركات - وسائل النقل - الألأت والمعدات - مكونات السيارات - الألأت الزراعية".