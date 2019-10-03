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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستقر دون المقاومة– تحليل -3-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر النحاس مؤخرا لارتداد تصحيحي مؤقت, إلا أن ثباته السلبي دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 2.5800 يعزز السيناريو السلبي للتداولات القادمة, كذلك ثبات المتوسط المتحرك 55 حول المقاومة الرئيسية يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق السلبي كما هو متوقع سابقا.
لذلك, سنبقى بانتظار اكتساب السعر لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من الهبوط دون مستوى 2.500 وليبدأ باستهداف المستويات السلبية الرئيسية بانجذابه نحو 2.4800 و 2.4000 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5800 و 2.4800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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