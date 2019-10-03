شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين تحت الضغوط السلبية– تحليل - 3-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بالضغوط السلبية حتى هذه اللحظة نتيجة لثبات الحاجز المستقر عند 915.00 بالإضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية لعزم سلبي جديد خلال الفترة الحالية, ما سبق يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره الدعم المحوري الممتد حاليا نحو 845.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 845.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط